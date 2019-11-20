У Кременчуці знайшли застреленим депутата Гаврилова

У Кременчуці в автомобілі Toyota знайшли застреленим 47-річного депутата районної ради Андрія Гаврилова. Наразі поліція встановлює усі обставини його смерті.

У поліції Кременчука повідомили, що тіло чоловіка знайшли в іномарці близько 10 ранку 20 листопада.

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Загиблим є підприємець, депутат Кременчуцької районної ради Андрій Гаврилов, пише місцеве видання "Кременчуцька газета".

Авто з його тілом знайшли неподалік Кременчуцького ліцею-інтернату №21. Машина була зачинена, але заведена. У чоловіка виявили смертельне поранення, а на ньому лежала вогнепальна зброя.



У Кременчуці знайшли застеленим депутата / "Кременчуцька газета"

За даними видання, Гаврилов сам застрелився. Самогубство він нібито спланував заздалегідь. Також в автівці правоохоронці знайшли передсмертну записку, де депутат вибачається за все перед рідними та близькими.

Офіційно поліція про записку нічого не повідомляла, посилаючись на таємницю слідства.

Очевидці розповіли, що на місце події приїхав прокурор Кремечука Дмитро Демченко та начальник поліції Сергій Терела.

Що відомо про Андрія Гаврилова? Депутат Кременчуцької районної ради від партії "Українське об’єднання Патріотів "УКРОП". Очолював комісію з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією.



Також займався підприємницькою діяльністю – мав у місті кілька магазинів, що торгували курятиною. Проте, 11 листопада депутат раптово закрив їх і нічого не пояснив працівникам.