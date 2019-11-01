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      В Кремле назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса

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      У Путина назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса
      У Путина назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса / ТАСС

      Россия может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако есть условия. У Путина утверждают, что это будет зависеть от пути урегулирования ситуации.

      Для участия России в восстановлении нужны определенные условия, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское издание "РБК".

      Важно: Возвращение Донбасса благодаря русскоязычному телеканалу: сколько украинцев верит в это

      Песков утверждает, будто "Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию конфликта".

      Это в зависимости от того, что будет происходить. Как будет проходить урегулирование, когда,
      – сказал прессекретар Путина.

      Предпосылкой для такого заявления Пескова стало высказывание министра инфраструктуры Владислава Криклия. Он отметил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса – "это априори невозможно".

      "Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион", – подчеркнул министр.

      Восстановление Донбасса – сколько это может стоить?

      • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.
      • Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.

      Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война. Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      Кроме того, Украина ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Деньги Владимир Путин
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