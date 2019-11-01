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      У Кремлі назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу

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      У Путіна назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу
      У Путіна назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу / ТАСС

      Росія може виділити гроші на відбудову Донбасу, однак є умови. Однак у Путіна стверджують, що це буде залежати від шляху врегулювання ситуації.

      Для участі Росії у відновленні потрібні певні умови, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське видання "РБК".

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      Пєсков стверджує, нібито "Росія разом з іншими країнами робить все можливе, щоб сприяти врегулюванню конфлікту".

      Це залежить від того, що буде відбуватися. Як буде врегулювання, коли,
      – сказав прессекретар Путіна.

      Передумовою для такої заяви Пєскова стало висловлювання міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він наголосив, що українці не будуть платити за відновлення Донбасу – "це апріорі неможливо".

      "Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", – наголосив міністр.

      Відновлення Донбасу – скільки це може коштувати? 

      • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.
      • Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

      Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.

      Окрім того, Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.

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      сьогодні
      10159
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Гроші Володимир Путін
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