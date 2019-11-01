У Кремлі назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу

Росія може виділити гроші на відбудову Донбасу, однак є умови. Однак у Путіна стверджують, що це буде залежати від шляху врегулювання ситуації.

Для участі Росії у відновленні потрібні певні умови, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське видання "РБК".

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Пєсков стверджує, нібито "Росія разом з іншими країнами робить все можливе, щоб сприяти врегулюванню конфлікту".

Це залежить від того, що буде відбуватися. Як буде врегулювання, коли,

– сказав прессекретар Путіна.

Передумовою для такої заяви Пєскова стало висловлювання міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він наголосив, що українці не будуть платити за відновлення Донбасу – "це апріорі неможливо".

"Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", – наголосив міністр.

Відновлення Донбасу – скільки це може коштувати?

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.

Окрім того, Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.