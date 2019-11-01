У Кремлі назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу
Росія може виділити гроші на відбудову Донбасу, однак є умови. Однак у Путіна стверджують, що це буде залежати від шляху врегулювання ситуації.
Для участі Росії у відновленні потрібні певні умови, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське видання "РБК".
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Пєсков стверджує, нібито "Росія разом з іншими країнами робить все можливе, щоб сприяти врегулюванню конфлікту".
Це залежить від того, що буде відбуватися. Як буде врегулювання, коли,
– сказав прессекретар Путіна.
Передумовою для такої заяви Пєскова стало висловлювання міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він наголосив, що українці не будуть платити за відновлення Донбасу – "це апріорі неможливо".
"Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", – наголосив міністр.
Відновлення Донбасу – скільки це може коштувати?
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.
- Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.
Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.
Окрім того, Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.