Росія має виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу
Після деокупації Донбасу Російська Федерація повинна виплатити Україні репарації. Лише після цього можна відновлювати регіон.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Право на владу" заявив, що наразі говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону рано.
Важливо: Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму
Криклій запевнив, що українці не будуть платити за відновлення Донбасу – "це апріорі неможливо".
Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон,
– наголосив міністр.
Міністр зазначив, що без доступу до окупованої території складно говорити про необхідні засоби на відновлення цього регіону, адже потрібно провести ревізію і аудит.
Як влада оцінює відновлення Донбасу
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.
- Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.
- Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.
Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.
Важливо. Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.