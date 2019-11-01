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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Росія має виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу

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      Росія має виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу
      Росія має виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу / ap.org

      Після деокупації Донбасу Російська Федерація повинна виплатити Україні репарації. Лише після цього можна відновлювати регіон.

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Право на владу" заявив, що наразі говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону рано.

      Важливо: Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму

      Криклій запевнив, що українці не будуть платити за відновлення Донбасу – "це апріорі неможливо".

      Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон,
      – наголосив міністр.

      Міністр зазначив, що без доступу до окупованої території складно говорити про необхідні засоби на відновлення цього регіону, адже потрібно провести ревізію і аудит.

      Як влада оцінює відновлення Донбасу

      Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

      Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

      Важливо. Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу Операція Об'єднаних сил Владислав Криклій Гроші Новини Донецька Новини Луганська
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