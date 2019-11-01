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      Россия должна выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса

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      Россия должна выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса
      Россия должна выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса / ap.org

      После деоккупации Донбасса Российская Федерация должна выплатить Украине репарации. Только после этого можно восстанавливать регион.

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Право на власть" заявил, что пока говорить о восстановлении подконтрольной части донбасского региона рано.

      Важно: Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

      Криклий заверил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса – "это априори невозможно".

      Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион,
      – подчеркнул министр.

      Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить об необходимых средствах на восстановление этого региона, ведь нужно провести ревизию и аудит.

      Как власть оценивает восстановление Донбасса

      Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      • Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.
      • Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.

      Важно. Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Деньги Владислав Криклий Операция Объединенных сил Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе Новости Луганска
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