Россия должна выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса
После деоккупации Донбасса Российская Федерация должна выплатить Украине репарации. Только после этого можно восстанавливать регион.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Право на власть" заявил, что пока говорить о восстановлении подконтрольной части донбасского региона рано.
Важно: Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма
Криклий заверил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса – "это априори невозможно".
Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион,
– подчеркнул министр.
Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить об необходимых средствах на восстановление этого региона, ведь нужно провести ревизию и аудит.
Как власть оценивает восстановление Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.
- Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.
- Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.
Важно. Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.