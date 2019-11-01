Россия должна выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса

После деоккупации Донбасса Российская Федерация должна выплатить Украине репарации. Только после этого можно восстанавливать регион.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Право на власть" заявил, что пока говорить о восстановлении подконтрольной части донбасского региона рано.

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Криклий заверил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса – "это априори невозможно".

Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион,

– подчеркнул министр.

Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить об необходимых средствах на восстановление этого региона, ведь нужно провести ревизию и аудит.

Как власть оценивает восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.

Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.

Важно. Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.