В Кремле подтвердили присутствие их "специалистов" в Венесуэле

В России признались, что действительно прислали в Венесуэлу своих "специалистов". Однако они якобы прибыли в страну только по контрактам на поставку специмущества.

Во внутренние дела Венесуэлы Россия "никак не вмешивается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

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24 канал писал, что в столицу Венесуэлы прилетели 2 самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – один из крупнейших транспортных самолетов в мире. На самолетах прилетели 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

На исполнение своих обязательств по этим контрактам Россия осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу,

– подчеркнул Песков.

Так в Кремле отреагировали на угрозы со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп призвал Москву вывести войска из Венесуэлы и заявил, что "сделает все, чтобы добиться этого".

Однако в ответах Россия немного путается. Да, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Такое же мнение озвучили и в Венесуэле. Там утверждали, что российские военнослужащие прибыли "для участия в двусторонних консультациях".

Эти российские "специалисты" посещают Венесуэлу далеко не впервые. В конце января почти 500 российских наемников прилетели в Венесуэлу. Военные прибыли, чтобы обеспечить охрану диктатора и друга Путина – Николаса Мадуро от протестующих.

Среди прибывших были наемники частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. В России такую ​​информацию обычно опровергали. Кроме того, 30 января в Москве приземлился самолет российской авиакомпании Nordwind, который вылетел из Венесуэлы с, вероятно, 20 тоннами золота.

Что известно о событиях в Венесуэле?В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованиями о его отставке. За 6 лет управления страной Мадуро завел ее в глубокий кризис. Да, за 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. В стране не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги. Во время массовых протестов в столкновениях со стражами порядка погибли от 4 до более 25 человек, сотни пострадали. Оппозицию в Венесуэле возглавил руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея страны провозгласила его временным президентом. Это решение признали более 50 стран. Несмотря на санкции США и массовые протесты, сам Мадуро уходить с поста не собирается, поэтому беспокойство в Венесуэле продолжается. В последнее время там возникали проблемы с электричеством и водой – из кранов текла вода с нефтью.