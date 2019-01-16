В Кривом Роге произошел обвал во дворце культуры: фото и видео

Во вторник вечером, 15 января, в Кривом Роге у здания дворца культуры "Коксохимик" обрушилось перекрытие между третьим этажом и кровлей.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел на улице Вадима Гурова, 19 в трехэтажном здании, которое не использовали. Площадь обвала составляет около тысячи квадратным метров.

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Отметим, что в результате обвала пострадал 1 человек, которого забрали в больницу.

Спасение пострадавшего от обвала в Кривом Роге//Фото: 0564.ua

Спасатели также искали на месте инцидента других вероятных пострадавших, однако не обнаружили их.

По информации местного сайта 0564.ua, пострадавшим от обвала оказался 27-летний мужчина. У него закрытый перелом левого бедра, перелом и вывих левого плеча и подозрение на закрытый перелом таза.

Чрезвычайники с собаками проверили, нет ли под завалами еще пострадавших//Фото: 0564.ua

Смотрите видео с места обвала в Доме культуры Кривого Рога: