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      В Кривом Роге произошел обвал во дворце культуры: фото и видео

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      Обвал дома культуры в Кривом Роге
      Обвал дома культуры в Кривом Роге / Коллаж 24 канал

      Во вторник вечером, 15 января, в Кривом Роге у здания дворца культуры "Коксохимик" обрушилось перекрытие между третьим этажом и кровлей.

      Как уточнили в МЧС, инцидент произошел на улице Вадима Гурова, 19 в трехэтажном здании, которое не использовали. Площадь обвала составляет около  тысячи квадратным метров.

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      Отметим, что в результате обвала пострадал 1 человек, которого забрали в больницу.

      Кривий Ріг обвал булинок постраждалі

      Спасение пострадавшего от обвала в Кривом Роге//Фото: 0564.ua

      Спасатели также искали на месте инцидента других вероятных пострадавших, однако не обнаружили их.

      По информации местного сайта 0564.ua, пострадавшим от обвала оказался 27-летний мужчина. У него закрытый перелом левого бедра, перелом и вывих левого плеча и подозрение на закрытый перелом таза.

      Кривий Ріг обвал будинок культури

      Чрезвычайники с собаками проверили, нет ли под завалами еще пострадавших//Фото: 0564.ua

      Смотрите видео с места обвала в Доме культуры Кривого Рога:

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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