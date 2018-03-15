В Кропивницком без тепла остались более 80 домов, школы и детсады
В городе Кропивницкий, что на Кировоградщине, из-за задолженности без газоснабжения остаются четыре котельные, которые обеспечивают теплоснабжением более 80 жилых домов, детских садов и школ.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте также: На Полтавщине из-за аварии без газа осталось почти полсотни домов
В ГСЧС сообщают, что 14 марта из-за задолженности в городе остались без газоснабжения 6 котельных. Они в свою очередь должны обеспечивать теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы, то есть около 15 тысяч абонентов.
"По состоянию на 20:00 14 марта работа 2 котельных восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта", – отметили в ГСЧС.
Выбор редакции
-
Эксперт рассказал, кто мог изготовить газ, которым отравили Скрипалясегодня , 10:20
-
"Желчное заявление": в России отреагировали на возмущение США из-за визита Путина в Крымсегодня , 09:42
-
Главные новости 14 марта: новые монеты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиянсегодня , 08:13