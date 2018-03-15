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В Кропивницком без тепла остались более 80 домов, школы и детсады

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В Кропивницком без тепла остались более 80 домов, школы и детсады
В Кропивницком без тепла остались более 80 домов, школы и детсады / Фото из соцсетей

В городе Кропивницкий, что на Кировоградщине, из-за задолженности без газоснабжения остаются четыре котельные, которые обеспечивают теплоснабжением более 80 жилых домов, детских садов и школ.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС сообщают, что 14 марта из-за задолженности в городе остались без газоснабжения 6 котельных. Они в свою очередь должны обеспечивать теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы, то есть около 15 тысяч абонентов.

"По состоянию на 20:00 14 марта работа 2 котельных восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта", – отметили в ГСЧС.

Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого ГСЧС
Источник: 24 Канал
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