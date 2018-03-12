На Полтавщине из-за аварии без газа остались почти полсотни домов

В Полтаве по состоянию на 7 утра 12 марта без центрального газоснабжения остаются 30 жилых домов, 6 общежитий, а также ряд детских садов и медицинских учреждений. В свою очередь в Смеле за долги к газоснабжению до сих пор не подключили 3 котельные, которые обеспечивают теплом больше полусотни домов.

Об этом утром в понедельник сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Полтаве из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм, которая произошла в 3:00, остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и школу-интернат – всего около 3 тысяч абонентов. Как отметили в ГСЧС, на месте происшествия работает аварийная бригада "Полтавгаз".

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В свою очередь в Смеле остаются без газоснабжения 3 котельные, которые подают тепло на 57 домов, 3 детских сада, школу и один медицинский центр. Подключение котельных к газоснабжению запланировано на 12 марта.

Ранее сообщалось, что в этом райцентре Черкасской области из-за долгов без газоснабжения остались 19 котельных, которые обеспечивают теплом 183 дома, в которых проживают почти 10 тысяч человек.