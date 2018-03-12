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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Полтавщині через аварію без газу залишилось майже півсотні будинків

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На Полтавщині та Черкащині без газу залишилось майже 100 будинків
На Полтавщині та Черкащині без газу залишилось майже 100 будинків / kabar.kg

У Полтаві станом на 7 ранку 12 березня без центрального газопостачання залишаються 30 житлових будинків, 6 гуртожитків, а також низка дитячих садків та медичних закладів. У свою чергу в Смілі через борги до газопостачання досі не підключили 3 котельні, які забезпечують теплом понад півсотні будинків.

Про це вранці в понеділок повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Полтаві через розгерметизацію газопроводу діаметром 125 мм, яка трапилась в 3:00, залишилось без газопостачання 30 приватних житлових будинків та 2 котельні, що забезпечують теплопостачанням 6 гуртожитків, 2 медичні заклади та школу-інтернат – загалом близько 3 тисяч абонентів. Як зазначили в ДСНС, на місці події працює аварійна бригада "Полтавгаз".

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В свою чергу у Смілі залишаються без газопостачання 3 котельні, які подають тепло на 57 будинків, 3 дитячі садочки, школу та один медичний заклад. Підключення котелень до газопостачання заплановано на 12 березня.

Раніше повідомлялось, що у цьому райцентрі Черкаської області через борги без газопостачання залишилося 19 котелень, які забезпечують теплом 183 будинки, в яких проживає майже 10 тисяч осіб.

Теги: Новини України Новини Полтави Черкаси ДСНС ЖКГ
Джерело: 24 Канал
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