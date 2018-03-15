У Кропивницькому без тепла залишилися понад 80 будинків, школи і дитсадки

У місті Кропивницький, що на Кіровоградщині, через заборгованість без газопостачання залишаються чотири котельні, які забезпечують теплопостачанням понад 80 житлових будинків, дитячих садів і шкіл.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС повідомляють, що 14 березня через заборгованість у місті залишилось без газопостачання 6 котелень. Вони у свою чергу мають забезпечувати теплопостачанням 132 багатоповерхових будинки, 5 дитячих садочків, 2 школи, тобто близько 15 тисяч абонентів.

"Станом на 20-ту годину 14 березня роботу 2 котелень відновлено, без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячі садки, 2 школи. Підключення 4 котелень заплановано на 15 березня", – зазначили у ДСНС.