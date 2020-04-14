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      В Кропивницком горит городская мусорная свалка: фото

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      Пожар на свалке в Кропивницком / kr.dsns.gov.ua/

      В Кропивницком еще 13 апреля произошел пожар на местной мусорной свалке. Из-за сильного ветра огонь охватил площадь в 5000 квадратных метров, а дым достиг жилых кварталов.

      Сейчас пострадавших и погибших во время пожара нет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области.

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      Как стало известно, 13 апреля в 12:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на свалке в микрорайоне Завадивка в Кропивницком. В пресс-службе отметили, что на место пожара прибыли 6 единиц техники и 20 человек личного состава 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.

      По состоянию на сейчас пожарные локализовали масштабное возгорание. Впрочем там все еще продолжают тлеть бытовые отходы.

      По словам пресс-секретаря службы по чрезвычайным ситуациям в области Оксаны Мачак, ситуация осложняется большой площадью возгорания. Сейчас тушат огонь 3 пожарные машины и 12 спасателей.

      Пожар на свалке в Кропивницком / Фото пресс-службы ГСЧС в Кировоградской области

      Специалисты смогут установить причины масштабного пожара только после того, как спасатели окончательно ликвидируют огонь.

      Смотрите видео 24 канала: почему нельзя сжигать траву

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Кропивницкого
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