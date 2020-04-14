У Кропивницькому горить міське сміттєзвалище: фото

У Кропивницькому ще 13 квітня сталася пожежа на місцевому сміттєзвалищі. Через сильний вітер вогонь охопив площу в 5 тисяч квадратних метрів, а дим досягнув житлових кварталів.

Наразі постраждалих та загиблих під час пожежі немає. Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Кіровоградській області.

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Як стало відомо, 13 квітня о 12:43 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі в мікрорайоні Завадівка у Кропивницькому. У пресслужбі зазначили, що на місце пожежі прибули 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу 1-го Державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький.

Станом на зараз пожежники локалізували масштабне займання. Втім там й досі продовжують тліти побутові відходи.

За словами речниці служби з надзвичайних ситуацій в області Оксани Мачак, ситуація ускладнюється великою площею займання. Наразі гасять вогонь 3 пожежні машини та 12 рятувальників.

Пожежа на сміттєзвалищі у Кропивницькому / Фото пресслужба ДСНС у Кіровоградській області

Фахівці зможуть встановити причини масштабного займання тільки після того, як рятувальники остаточно ліквідують вогонь.

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