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      В Кропивницком из-за непогоды упало дерево, пострадала женщина: фото

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      В Кропивницком упало дерево, пострадала женщина / dsns.gov.ua

      Из-за сильного ветра в Кропивницком на женщину упало дерево. Спасателям удалось освободить пострадавшую. Женщину госпитализировали в местную больницу.

      Досадный инцидент произошел на углу улиц Черновола и Преображенская, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

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      В Кропивницком сильный ветер повалил большое дерево. Оно травмировало 52-летнюю женщину.

      Такое сообщение в ГСЧС поступило 24 февраля в 12:56 из телеграм-канала "Безопасный город".

      Нужна была помощь спасателей, чтобы освободить пострадавшую и убрать стволы и ветви,
      – отметили чрезвычайники.

      Пострадавшую женщину доставили в областную больницу.

      кропивницький вітер постраждала
      В Кропивницком из-за ветра на женщину упало дерево / Фото Dsns.gov.ua

      Обратите внимание! В некоторых областях Украины ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов. В частности, в Одессе в городе много поврежденных машин, не ходят трамваи. Из-за непогоды погибла женщина, на которую в центре города упало дерево.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Постраждалі Погода Новости Кропивницкого ГСЧС
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