В Кропивницком из-за непогоды упало дерево, пострадала женщина: фото

Из-за сильного ветра в Кропивницком на женщину упало дерево. Спасателям удалось освободить пострадавшую. Женщину госпитализировали в местную больницу.

Досадный инцидент произошел на углу улиц Черновола и Преображенская, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

Читайте также: Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул в Николаеве: фото, видео

В Кропивницком сильный ветер повалил большое дерево. Оно травмировало 52-летнюю женщину.

Такое сообщение в ГСЧС поступило 24 февраля в 12:56 из телеграм-канала "Безопасный город".

Нужна была помощь спасателей, чтобы освободить пострадавшую и убрать стволы и ветви,

– отметили чрезвычайники.

Пострадавшую женщину доставили в областную больницу.



В Кропивницком из-за ветра на женщину упало дерево / Фото Dsns.gov.ua

Обратите внимание! В некоторых областях Украины ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов. В частности, в Одессе в городе много поврежденных машин, не ходят трамваи. Из-за непогоды погибла женщина, на которую в центре города упало дерево.