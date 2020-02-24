16:55
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      У Кропивницькому через негоду впало дерево, постраждала жінка: фото

      - Читать новость на русском
      У Кропивницькому впало дерево, постраждала жінка / dsns.gov.ua

      Через сильний вітер у Кропивницькому на жінку впало дерево. Рятувальникам вдалося звільнити постраждалу. Жінку госпіталізували в місцеву лікарню.

      Прикрий інцидент трапився на розі вулиць Чорновола та Преображенська, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних подій.

      Читайте також: Сильний вітер повалив пішохідний міст через Інгул у Миколаєві: фото, відео

      У Кропивницькому сильний вітер повалив велике дерево. Воно травмувало 52-річну жінку.

      Таке повідомлення у ДСНС надійшло 24 лютого о 12:56 з телеграм-каналу "Безпечне місто".

      Потрібна була допомога рятувальників, щоб звільнити постраждалу та прибрати стовбури й гілля,
      – зазначили надзвичайники.

      Постраждалу жінку доставили в обласну лікарню.

      кропивницький вітер постраждала
      У Кропивницькому через вітер на жінку впало дерево / Фото Dsns.gov.ua

      Зверніть увагу! У деяких областях України вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків. Зокрема, в Одесі в місті багато пошкоджених машин, не ходять трамваї. Через негоду загинула жінка, на яку у центрі міста впало дерево.

      Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Погода Новини Кропивницького Постраждалі ДСНС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Де живуть зірки спорту: вражаючі фото розкішних маєтків
      Юлія Гілей
      сьогодні , 15:30 Порошенко проти Зеленського: чим відзначився п'ятий президент у Мюнхені
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 15:00 Неонацистський тероризм оживає в Німеччині
      Борис Немировський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук