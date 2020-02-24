У Кропивницькому через негоду впало дерево, постраждала жінка: фото

Через сильний вітер у Кропивницькому на жінку впало дерево. Рятувальникам вдалося звільнити постраждалу. Жінку госпіталізували в місцеву лікарню.

Прикрий інцидент трапився на розі вулиць Чорновола та Преображенська, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних подій.

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У Кропивницькому сильний вітер повалив велике дерево. Воно травмувало 52-річну жінку.

Таке повідомлення у ДСНС надійшло 24 лютого о 12:56 з телеграм-каналу "Безпечне місто".

Потрібна була допомога рятувальників, щоб звільнити постраждалу та прибрати стовбури й гілля,

– зазначили надзвичайники.

Постраждалу жінку доставили в обласну лікарню.



У Кропивницькому через вітер на жінку впало дерево / Фото Dsns.gov.ua

Зверніть увагу! У деяких областях України вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків. Зокрема, в Одесі в місті багато пошкоджених машин, не ходять трамваї. Через негоду загинула жінка, на яку у центрі міста впало дерево.