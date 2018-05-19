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В Кропивницком произошел взрыв на автозаправке: двое работников пострадали

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В Кропивницком произошел взрыв на автозаправке
В Кропивницком произошел взрыв на автозаправке / фото пресс-службы ГСЧС

Взрыв газового баллона микроавтобуса произошел на автозаправочной станции в Кропивницком. В результате – двое работников станции пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"В г. Кропивницкий во время заправки на автозаправке "Укрэнерго" произошел разрыв газового баллона без последующего горения на микроавтобусе БАЗ-2215. В результате происшествия травмированы двое работников газовой заправки", – говорится в сообщении.

Спасатели отбуксировали автобус на безопасное расстояние. Сейчас обстоятельства и причину взрыва выясняют специалисты.

 

Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Взрыв ГСЧС
Источник: 24 Канал
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