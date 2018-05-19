У Кропивницькому стався вибух на автозаправці: двоє працівників постраждали
Вибух газового балона мікроавтобуса стався на автозаправній станції у Кропивницькому. В результаті – двоє працівників станції постраждали.
Про це повідомляє ДСНС.
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"У м. Кропивницький під час заправки на автозаправці "Укренерго" стався розрив газового балона без подальшого горіння на мікроавтобусі БАЗ-2215. Внаслідок події травмовано двох працівників газової заправки", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники відбуксирували автобус на безпечну відстань. Наразі обставини та причину вибуху з'ясовують фахівці.
Джерело: 24 Канал
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