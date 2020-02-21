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      В Кропивницком провели учения на случай госпитализации больных коронавирусом

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      В Кропивницком медики решили стратегически подойти к противостоянию коронавирусу. Там определили две опорные больницы, куда будут доставлять пациентов с признаками коронавируса. Конечно, если такие будут. Сейчас медики проходят практические занятия. Прежде всего отрабатывают алгоритм действий при поступлении и тренируются оказывать первую помощь больным коронавирусом.

      За легендою, пацієнта з підозрою на коронавірус доправили з міста Ухань. У туриста стрімко підвищилась температура та почався нежить.

      Важливо! Я не ображаюся, – евакуйований з Уханя українець про протести у Нових Санжарах

      Спершу "хворого" помістили в одномісний ізольований бокс, аби інфекція не розповсюджувалася.

      "Хворий" перебуває у ліжку. Лікар йому вимірює температуру, тиск, проводить пульсоксиметрію (вивчає всі вітальні функції організму). І приступає до надання невідкладної медичної допомоги,
      – пояснила заступниця головного лікаря Оксана Кабанчук.

      Після огляду лікарі беруть у "хворого" аналізи. Біологічний матеріал передають до лабораторії. Вже після цього, за результатами досліджень, складуть курс антибактеріальної терапії. Аби не заразитися, всі дії медики проводять у спецодязі.


      У Кропивницькому провели навчання на випадок госпіталізації хворих на коронавірус

      Втім, у лікарні зізналися, що сучасних костюмів біохімзахисту поки не мають. Респіраторів також обмаль, але декілька днів тому оголосили тендер на закупівлю. А поки медики тренуються у тому, що мають.

      Будь-який захист ускладнює роботу. Навіть звичайна маска вже трохи ускладнює дихання. Респіратор дещо складніше, однак можна працювати. Лише треба рівномірно дихати,
      – додав інфекціоніст Центральної міської лікарні Віталій Піліпьонок.

      На карантині псевдо хворий перебуватиме до повного одужання. Його стан лікарі контролюватимуть у цілодобовому режимі. Так відбуватиметься й у разі реального захворювання.

      Медичні працівники, які будуть надавати медичну допомогу пацієнту з підозрою на коронавірусну інфекцію, також залишатимуться жити на території. Для них передбачений бокс для проживання.

      Що відомо про коронавірус: головне

      • Станом на 20 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 128 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 734 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 14 тисяч людей.
      • Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців.
      • В Україні жоден випадок захворювання не підтвердився.


      Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Коронавирус 2020 Тесты Анализы Протесты Новости Здоровье Здоровье Новости Украины
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