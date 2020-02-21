У Кропивницькому медики вирішили стратегічно підійти до протистояння коронавірусу. Там визначили дві опорні лікарні, куди доправлятимуть пацієнтів з ознаками коронавірусу. Звичайно, якщо такі будуть. Наразі медики проходять практичні навчання. Передусім відпрацьовують алгоритм дій під час госпіталізації та тренуються надавати першу допомогу хворим на коронавірус.

За легендою, пацієнта з підозрою на коронавірус доправили з міста Ухань. У туриста стрімко підвищилась температура та почався нежить.

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Спершу "хворого" помістили в одномісний ізольований бокс, аби інфекція не розповсюджувалася.

"Хворий" перебуває у ліжку. Лікар йому вимірює температуру, тиск, проводить пульсоксиметрію (вивчає всі вітальні функції організму). І приступає до надання невідкладної медичної допомоги,

– пояснила заступниця головного лікаря Оксана Кабанчук.

Після огляду лікарі беруть у "хворого" аналізи. Біологічний матеріал передають до лабораторії. Вже після цього, за результатами досліджень, складуть курс антибактеріальної терапії. Аби не заразитися, всі дії медики проводять у спецодязі.



У Кропивницькому провели навчання на випадок госпіталізації хворих на коронавірус

Втім, у лікарні зізналися, що сучасних костюмів біохімзахисту поки не мають. Респіраторів також обмаль, але декілька днів тому оголосили тендер на закупівлю. А поки медики тренуються у тому, що мають.

Будь-який захист ускладнює роботу. Навіть звичайна маска вже трохи ускладнює дихання. Респіратор дещо складніше, однак можна працювати. Лише треба рівномірно дихати,

– додав інфекціоніст Центральної міської лікарні Віталій Піліпьонок.

На карантині псевдо хворий перебуватиме до повного одужання. Його стан лікарі контролюватимуть у цілодобовому режимі. Так відбуватиметься й у разі реального захворювання.

Медичні працівники, які будуть надавати медичну допомогу пацієнту з підозрою на коронавірусну інфекцію, також залишатимуться жити на території. Для них передбачений бокс для проживання.

Що відомо про коронавірус: головне

Станом на 20 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 128 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 734 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 14 тисяч людей.

Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців.

В Україні жоден випадок захворювання не підтвердився.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

