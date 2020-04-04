В Кропивницком водители маршруток отказались возить пассажиров: в чем причина

В Кропивницком частные перевозчики отказались возить пассажиров до завершения карантина. Согласно решению Кабмина, одновременно в салоне могли находиться не больше 10 пассажиров. Работать в убыток водители не захотели.

У одного из крупнейших перевозчиков в Кропивницком, из-за карантина, прибыль сократилась более чем на 60%. Он обслуживает 7 городских маршрутов.

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Не хватает денег даже на бензин. Поэтому маршрутки отогнали в автопарк, а водителей отправили в неоплачиваемый отпуск.

Если у перевозчика убытки от перевозок, то законом предусмотрена компенсация их разницы. Был вариант, чтобы органы местного самоуправления смогли нас поддержать в финансовом плане для того, чтобы мы могли обеспечить хотя бы минимальное количество транспортных средств,

– заявил руководитель фирмы-перевозчика Дмитрий Винницкий.



Дмитрий Винницкий / фото 24 канал

В городском совете объяснили, что в бюджете нет денег на возмещение затрат перевозчикам. Сейчас в городе работает только коммунальный транспорт, но его недостаточно. Из-за протеста люди вынужденно пересели на троллейбусы. Их приходится ждать в очереди до 40 минут.

Обратите внимание! Кабмин с 6 апреля усилил карантин в Украине. В частности, дополнительные ограничения ввели в работе общественного транспорта. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверений и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

К слову, с начала карантина полицейские составили на водителей Кропивницких маршруток 3 админпротокола за большее количество людей в салоне.