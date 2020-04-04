16:56
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Кропивницком водители маршруток отказались возить пассажиров: в чем причина

      - Читати новину українською

      В Кропивницком частные перевозчики отказались возить пассажиров до завершения карантина. Согласно решению Кабмина, одновременно в салоне могли находиться не больше 10 пассажиров. Работать в убыток водители не захотели.

      У одного из крупнейших перевозчиков в Кропивницком, из-за карантина, прибыль сократилась более чем на 60%. Он обслуживает 7 городских маршрутов.

      К теме В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди по спецпропуска к транспорту: фото

      Не хватает денег даже на бензин. Поэтому маршрутки отогнали в автопарк, а водителей отправили в неоплачиваемый отпуск.

      Если у перевозчика убытки от перевозок, то законом предусмотрена компенсация их разницы. Был вариант, чтобы органы местного самоуправления смогли нас поддержать в финансовом плане для того, чтобы мы могли обеспечить хотя бы минимальное количество транспортных средств,
      – заявил руководитель фирмы-перевозчика Дмитрий Винницкий.


      Дмитрий Винницкий / фото 24 канал

      В городском совете объяснили, что в бюджете нет денег на возмещение затрат перевозчикам. Сейчас в городе работает только коммунальный транспорт, но его недостаточно. Из-за протеста люди вынужденно пересели на троллейбусы. Их приходится ждать в очереди до 40 минут.

      Обратите внимание! Кабмин с 6 апреля усилил карантин в Украине. В частности, дополнительные ограничения ввели в работе общественного транспорта. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверений и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      К слову, с начала карантина полицейские составили на водителей Кропивницких маршруток 3 админпротокола за большее количество людей в салоне.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Кропивницкого Транспорт
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:19 Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
      Новини України 8135
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3636
      сегодня , 08:10 Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает
      Новини економіки 7514
      сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 16909
      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8409
      сегодня , 09:37 Война на Донбассе и коронавирус: как Россия будет действовать в условиях пандемии
      Новини України 8372
      сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
      Новини України 57606
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3513
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:00 Коронавирус на оккупированных территориях: почему это угроза и для остальных Украины
      Дмитро Снєгирьов
      сегодня , 15:00 Как брат главы Офиса Президента уничтожал крупнейший частный порт: расследование "пленок Ермака"
      Денис Бігус
      Залиште відгук