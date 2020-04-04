У Кропивницькому водії маршруток відмовились возити пасажирів: в чому причина

У Кропивницькому приватні перевізники відмовилися возити пасажирів до завершення карантину. Відповідно до рішення Кабміну, одночасно в салоні могли перебувати не більше 10 пасажирів. Працювати у збиток водії не захотіли.

У одного з найбільших перевізників у Кропивницькому, через карантин, прибуток скоротився на понад 60%. Він обслуговує 7 міських маршрутів.

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Не вистачає грошей навіть на бензин. Тому маршрутки відігнали в автопарк, а водіїв відправили в неоплачувану відпустку.

Якщо перевізник має збитки від перевезень, то законом передбачена компенсація їхньої різниці. Був варіант, щоб органи місцевого самоврядування змогли нас підтримати у фінансовому плані для того, щоб ми могли забезпечити хоча б мінімальну кількість транспортних засобів,

– заявив керівник фірми-перевізника Дмитро Вінницький.



Дмитро Вінницький / Фото 24 канал

У міській раді пояснили, що у бюджеті немає грошей на відшкодування витрат перевізникам. Зараз у місті працює лише комунальний транспорт, але його недостатньо. Через протест люди вимушено пересіли на тролейбуси. Їх доводиться чекати у черзі до 40 хвилин.

Зверніть увагу! Кабмін з 6 квітня посилив карантин в Україні. Зокрема, додаткові обмеження ввели у роботі громадського транспорту. Заборонено проїзд у маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

До слова, з початку карантину поліцейські склали на водіїв Кропивницьких маршруток 3 адмінпротоколи через понаднормову кількість людей у салоні.