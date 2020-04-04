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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Кропивницькому водії маршруток відмовились возити пасажирів: в чому причина

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      У Кропивницькому приватні перевізники відмовилися возити пасажирів до завершення карантину. Відповідно до рішення Кабміну, одночасно в салоні могли перебувати не більше 10 пасажирів. Працювати у збиток водії не захотіли.

      У одного з найбільших перевізників у Кропивницькому, через карантин, прибуток скоротився на понад 60%. Він обслуговує 7 міських маршрутів. 

      До теми У Кривому Розі тисячі людей стоять у черзі по спецперепустки до транспорту: фото

      Не вистачає грошей навіть на бензин. Тому маршрутки відігнали в автопарк, а водіїв відправили в неоплачувану відпустку.

      Якщо перевізник має збитки від перевезень, то законом передбачена компенсація їхньої різниці. Був варіант, щоб органи місцевого самоврядування змогли нас підтримати у фінансовому плані для того, щоб ми могли забезпечити хоча б мінімальну кількість транспортних засобів,
      – заявив керівник фірми-перевізника Дмитро Вінницький.


      Дмитро Вінницький / Фото 24 канал

      У міській раді пояснили, що у бюджеті немає грошей на відшкодування витрат перевізникам. Зараз у місті працює лише комунальний транспорт, але його недостатньо. Через протест люди вимушено пересіли на тролейбуси. Їх доводиться чекати у черзі до 40 хвилин.

      Зверніть увагу! Кабмін з 6 квітня посилив карантин в Україні. Зокрема, додаткові обмеження ввели у роботі громадського транспорту. Заборонено проїзд у маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).


      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      До слова, з початку карантину поліцейські склали на водіїв Кропивницьких маршруток 3 адмінпротоколи через понаднормову кількість людей у салоні. 

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Кропивницького Транспорт
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