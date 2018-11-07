В Крыму на российскую блогерку с украинским флагом напали пенсионерки: видео

Русский блогер-пропагандистка Елена Бардовска провела эксперимент, который должен был доказать, что в оккупированном Крыму не притесняют украинцев. Однако все пошло не по плану: девушку окружили агрессивно настроенные пенсионерки.

Об этом сообщило "Эхо Москвы". Русский блогер прогулялась с украинским флагом по улицам оккупированного Крыма. Большинство людей на Бардовскую не реагировали, однако в какой-то момент ее обступили в основном женщины пенсионного возраста. Они начали требовать от девушки "прекратить митинг", угрожая ей полицией и агрессивно отбирая из рук украинский флаг. Смотрите также: В санаториях в оккупированном Крыму детей одевают в военную форму: возмутительные фото российская «ватница-блогер», понаехавшая в Крым, рассказывала, что на Украинский флаг - нет агрессии и якобы все живут дружно в Крыму... Провела эксперимент, что-то пошло не так. pic.twitter.com/ShqdoIBZJn — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 5 ноября 2018 г.