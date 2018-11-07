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      В Крыму на российскую блогерку с украинским флагом напали пенсионерки: видео

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      Российская блогерша-пропагандистка Елена Бардовская с украинским флагом в Крыму
      Российская блогерша-пропагандистка Елена Бардовская с украинским флагом в Крыму / Кадр с видео

      Русский блогер-пропагандистка Елена Бардовска провела эксперимент, который должен был доказать, что в оккупированном Крыму не притесняют украинцев. Однако все пошло не по плану: девушку окружили агрессивно настроенные пенсионерки.

      Об этом сообщило "Эхо Москвы".

      Русский блогер прогулялась с украинским флагом по улицам оккупированного Крыма. Большинство людей на Бардовскую не реагировали, однако в какой-то момент ее обступили в основном женщины пенсионного возраста. Они начали требовать от девушки "прекратить митинг", угрожая ей полицией и агрессивно отбирая из рук украинский флаг.

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      Теги: Российская пропаганда Новости России Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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