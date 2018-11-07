В Крыму на российскую блогерку с украинским флагом напали пенсионерки: видео
Русский блогер-пропагандистка Елена Бардовска провела эксперимент, который должен был доказать, что в оккупированном Крыму не притесняют украинцев. Однако все пошло не по плану: девушку окружили агрессивно настроенные пенсионерки.
Об этом сообщило "Эхо Москвы".
Русский блогер прогулялась с украинским флагом по улицам оккупированного Крыма. Большинство людей на Бардовскую не реагировали, однако в какой-то момент ее обступили в основном женщины пенсионного возраста. Они начали требовать от девушки "прекратить митинг", угрожая ей полицией и агрессивно отбирая из рук украинский флаг.
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Источник: 24 Канал
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