У Криму на російську блогерку з українським прапором напали пенсіонерки: відео
Російська блогерка-пропагандистка Олена Бардовська провела експеримент, який повинен був довести, що в окупованому Криму не утискають українців. Проте все пішло не за планом: дівчину обступили агресивно налаштовані пенсіонерки.
Про це повідомила "Эхо Москвы".
Російська блогерка прогулялася з українським прапором вулицями окупованого Криму. Більшість людей на Бардовську не реагували, проте в якийсь момент її обступили здебільшого жінки пенсійного віку. Вони почали вимагати від дівчини "припинити мітинг", погрожуючи їй поліцією та агресивно відбираючи з рук український стяг.
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Джерело: 24 Канал
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