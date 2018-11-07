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      У Криму на російську блогерку з українським прапором напали пенсіонерки: відео

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      Російська блогерка-пропагандистка Олена Бардовська з українським прапором у Криму
      Російська блогерка-пропагандистка Олена Бардовська з українським прапором у Криму / Кадр з відео

      Російська блогерка-пропагандистка Олена Бардовська провела експеримент, який повинен був довести, що в окупованому Криму не утискають українців. Проте все пішло не за планом: дівчину обступили агресивно налаштовані пенсіонерки.

      Про це повідомила "Эхо Москвы".

      Російська блогерка прогулялася з українським прапором вулицями окупованого Криму. Більшість людей на Бардовську не реагували, проте в якийсь момент її обступили здебільшого жінки пенсійного віку. Вони почали вимагати від дівчини "припинити мітинг", погрожуючи їй поліцією та агресивно відбираючи з рук український стяг.

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      Теги: Російська пропаганда Новини Росії Новини України Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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