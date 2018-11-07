У Криму на російську блогерку з українським прапором напали пенсіонерки: відео

Російська блогерка-пропагандистка Олена Бардовська з українським прапором у Криму / Кадр з відео

Російська блогерка-пропагандистка Олена Бардовська провела експеримент, який повинен був довести, що в окупованому Криму не утискають українців. Проте все пішло не за планом: дівчину обступили агресивно налаштовані пенсіонерки.