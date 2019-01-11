В Крыму оккупанты обыскивают помещения крымских татар, – активисты

В пятницу, 11 января, в поселке городского типа Раздольное на севере оккупированного Крыма российские правоохранители проводят обыски в домах 2 крымских татар. Самих мужчин задержали.

Об этом в Facebook сообщила общественная инициатива "Крымская солидарность".

По предварительной информации активистов, в Раздольном идут следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариевая. Бариев – зубной техник. Алиев – строитель. Оба задержанных являются мусульманами,

– говорится в сообщении активистов.

Читайте также: Каким количеством политзаключенных пополнились тюрьмы оккупированного Крыма в 2018 году

Кроме того, со временем "Крымская солидарность" добавила, что проводится еще один обыск – в доме крымского татарина Османа Османова.

Пока отсутствует информация от российских силовиков и полиции в оккупированном Крыму касаемо этой ситуации.