В Крыму оккупанты обыскивают помещения крымских татар, – активисты
В пятницу, 11 января, в поселке городского типа Раздольное на севере оккупированного Крыма российские правоохранители проводят обыски в домах 2 крымских татар. Самих мужчин задержали.
Об этом в Facebook сообщила общественная инициатива "Крымская солидарность".
По предварительной информации активистов, в Раздольном идут следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариевая. Бариев – зубной техник. Алиев – строитель. Оба задержанных являются мусульманами,
– говорится в сообщении активистов.
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Кроме того, со временем "Крымская солидарность" добавила, что проводится еще один обыск – в доме крымского татарина Османа Османова.
Пока отсутствует информация от российских силовиков и полиции в оккупированном Крыму касаемо этой ситуации.