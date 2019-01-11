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      В Крыму оккупанты обыскивают помещения крымских татар, – активисты

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      Российские оккупанты в Крыму обыскивают помещения крымских татар
      Российские оккупанты в Крыму обыскивают помещения крымских татар / Иллюстративное фото

      В пятницу, 11 января, в поселке городского типа Раздольное на севере оккупированного Крыма российские правоохранители проводят обыски в домах 2 крымских татар. Самих мужчин задержали.

      Об этом в Facebook сообщила общественная инициатива "Крымская солидарность".

      По предварительной информации активистов, в Раздольном идут следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариевая. Бариев – зубной техник. Алиев – строитель. Оба задержанных являются мусульманами,
      – говорится в сообщении активистов.

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      Кроме того, со временем "Крымская солидарность" добавила, что проводится еще один обыск – в доме крымского татарина Османа Османова.

      Пока отсутствует информация от российских силовиков и полиции в оккупированном Крыму касаемо этой ситуации.

       

      Теги: Новости Украины Расследования Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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