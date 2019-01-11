У Криму окупанти обшукують помешкання кримських татар, – активісти

У п’ятницю, 11 січня, у селищі міського типу Роздольне на півночі окупованого Криму російські правоохоронці проводять обшуки в будинках 2 кримських татар. Самих чоловіків затримали.

Про це у Facebook повідомила громадська ініціатива "Кримська солідарність".

За попередньою інформацією активістів, у Роздольному йдуть слідчі заходи в будинках кримських татар Ернеста Алієва і Сервера Барієва. Барієв – зубний технік. Алієв – будівельник. Обидва затриманих є мусульманами,

– мовиться в повідомленні активістів.

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Окрім того, згодом "Кримська солідарність" додала, що проводиться ще один обшук – у будинку кримського татарина Османа Османова.

Наразі відсутня інформація від російських силовиків і поліції в окупованому Криму щодо цієї ситуації.