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      У Криму окупанти обшукують помешкання кримських татар, – активісти

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      Російські окупанти у Криму обшукують помешкання кримських татар
      Російські окупанти у Криму обшукують помешкання кримських татар / Ілюстративне фото

      У п’ятницю, 11 січня, у селищі міського типу Роздольне на півночі окупованого Криму російські правоохоронці проводять обшуки в будинках 2 кримських татар. Самих чоловіків затримали.

      Про це у Facebook повідомила громадська ініціатива "Кримська солідарність".

      За попередньою інформацією активістів, у Роздольному йдуть слідчі заходи в будинках кримських татар Ернеста Алієва і Сервера Барієва. Барієв – зубний технік. Алієв – будівельник. Обидва затриманих є мусульманами,
      – мовиться в повідомленні активістів.

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      Окрім того, згодом "Кримська солідарність" додала, що проводиться ще один обшук – у будинку кримського татарина Османа Османова.

      Наразі відсутня інформація від російських силовиків і поліції в окупованому Криму щодо цієї ситуації.

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Розслідування
      Джерело: 24 канал
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