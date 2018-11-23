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      В Крыму оккупанты планируют построить еще один мост

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      Так называемый мост, который планируют построить в оккупированном Севастополе
      Так называемый мост, который планируют построить в оккупированном Севастополе / Фото из социальных сетей

      В оккупированном Крыму планируют построить еще один мост, он должен соединять центральную и северную части Севастополя.

      Об этом сообщил так называемый вице-губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников на своей странице в Facebook.

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      По его словам, центр Севастополя с северной стороной свяжет мост.

      "В ближайшее время мы представим общественности проект перехода через Севастопольскую бухту. Мы рассматривали разные варианты трасссирований: и тоннель, и надземный переход. Выбран оптимальный вариант, который устраивает и военных", – говорится в сообщении.

      По информации власти оккупантов, мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 километров в час.

      В комментариях люди не только желают успеха новой оккупированной власти, но и жалуются на предварительно проваленные этой же властью проекты. "Проблем в этом городе хватает, когда скорая едет по часу к человеку с сердечным приступом, когда начаты куча объектов, а результат один – мы меняем подрядчика", – пишут пользователи.

      Некоторые же пишут о малой вероятности построить такой мост, в связи с тем, что это создаст заторы и перегрузки дорог: "Полностью фейковый проект. Пустить дорогу через Мельника и Багрия может только человек, который там никогда не ездил в час пик".

      Напомним, Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщает, что построенный Россией Керченский мост смещается.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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