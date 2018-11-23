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      У Криму окупанти планують побудувати ще один міст

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      Так званий міст, який планують побудувати в окупованому Севастополі
      Так званий міст, який планують побудувати в окупованому Севастополі / Фото із соціальних мереж

      В окупованому Криму планують побудувати ще один міст, він мав би з'єднувати центральну та північну частини Севастополя.

      Про це повідомив так званий віце-губернатор окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков на своїй сторінці у Facebook.

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      За його словами, центр Севастополя з північною стороною зв'яже міст.

      "Найближчим часом ми представимо громадськості проект переходу через Севастопольську бухту. Ми розглядали різні варіанти трасувань: і тунелю, і надземного переходу. Вибраний оптимальний варіант, який влаштовує і військових", – йдеться у повідомленні. 

      За інформацієї влади окупантів, міст довжиною 935 метрів матиме 4 смуги для руху з максимально дозволеною швидкістю 70 кілометрів на годину.

      В коментарях люди не тільки бажають успіху новій окупованій владі, а й скаржаться на попередньо провалені цією ж владою проекти. "Проблем в цьому місті вистачає, коли швидка їде по годині до людини з серцевим нападом, коли розпочато купа об'єктів, а результат один – ми міняємо підрядника", – пишуть користувачі. 

      Деякі ж пишуть про малу ймовірність побудувати такий міст, у зв'язку з тим, що це створить затори та перевантаження доріг: "Цілком фейковий проект. Пустити дорогу через Мельника та Багрія може тільки людина, яка там ніколи не їздив під час пік".

      Нагадаємо, Українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомляє, що побудований Росією Керченський міст зміщується.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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