В Крыму перестала работать последняя западная сеть отелей

В результате действия санкций американская компания Best Western Hotels & Resorts ушла из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили двое работников отеля в Севастополе, передает Reuters.

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Здание на пристани в порту Севастополя, которое напоминало советскую эпоху, The Best Western Sevastopol Hotel была одной из немногих признаков присутствия международного бизнеса, что осталась после аннексии полуострова в 2014 году.

Как отмечает издание, другие крупные мировые бренды, к примеру, Mcdonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма.

Известно, что отель продолжает свою работу, однако не под брендом Best Western hotel, а на сайтах бронирования жилья он подается как Sevastopol Hotel and Spa.

Международные бренды и компании вынуждены покидать аннексированный полуостров из-за санкций, которые предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет проводить средства через крымские банки.

Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts отказался от комментариев. По словам одного из сотрудников отеля, франчайзинговое соглашение с Best Western завершилась в октябре 2017 года из-за санкций.