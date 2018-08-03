В Криму перестала працювати остання західна мережа готелів

В результаті дії санкцій американська компанія Best Western Hotels & Resorts пішла з окупованого Криму.

Про це повідомили двоє працівників готелю у Севастополі, передає Reuters.

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Будівля на пристані в порту Севастополя, яка нагадувала радянську епоху, The Best Western Sevastopol Hotel була однією з небагатьох ознак присутності міжнародного бізнесу, що залишилася після анексії півострова у 2014 році.

Як зазначає видання, інші великі світові бренди, до прикладу, McDonald's Corp і Radisson Hotels, вже пішли з Криму.

Відомо, що готель продовжує свою роботу, однак не під брендом Best Western hotel, а на сайтах бронювання житла він подається як Sevastopol Hotel and Spa.

Міжнародні бренди та компанії змушені покидати анексований півострів через санкції, які передбачають заборону на інвестиції в Крим, заборону бізнес-операцій з фігурантами чорних списків та заборону проводити кошти через кримські банки.

Гендиректор компанії Best Western Hotels & Resorts відмовився від коментарів. За словами одного із співробітників готелю, франчайзингова угода з Best Western завершилася в жовтні 2017 року через санкції.