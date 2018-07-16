В Крыму поля будут орошать канализационными стоками

В оккупированном Крыму планируют поливать сельскохозяйственные угодья очищенными канализационными стоками. Такой способ полива является разработкой российских ученых из Сибири.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого.

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По словам авторов проекта, оборудование очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.

По мнению специалиста Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергея Гапона, очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.

Поля просто будут получать огромное количество ненужной органики, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях,

– рассказал Гапон.

Смотрите видео: В Крыму будут поливать поля водой из канализации