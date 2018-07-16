У Криму поля зрошуватимуть каналізаційними стоками

В окупованому Криму планують поливати сільськогосподарські угіддя очищеними каналізаційними стоками. Такий спосіб поливу є розробкою російських вчених з Сибіру.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на заяву виконуючого обов'язки директора Інституту сільського господарства Криму Володимир Паштецький.

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За словами авторів проекту, обладнання очищає каналізаційні стоки і робить їх придатними для поливу.

На думку фахівця Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергія Гапона, очищені каналізаційні стоки використовувати для поливу не рекомендується.

Поля просто будуть отримувати величезну кількість органіки непотрібної, і, отже, процеси йтимуть в різних неконтрольованих напрямках,

– розповів Гапон.

Дивіться відео: У Криму поливатимуть поля з каналізації