В Крыму празднуют годовщину референдума за восстановление автономии полуострова

В 1991 году в результате референдума Крымский полуостров получил статус территориальной автономии Украины.

Крымские татары эту дату не отмечают, ибо в 1991 году бойкотировали волеизъявления.

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Тогда они требовали национальную автономию. Если бы это произошло, то аннексия полуострова была бы просто невозможной. Ведь, русские не имели бы права называться коренным народом Крыма.

На законодательном уровне ими были бы только крымские татары. Еще два года назад в Украине взялись исправлять ситуацию. И даже создали для этого Конституционную комиссию. Сейчас разработали текст изменений в основной закон.

Теперь необходимо внести в соответствующий комитет Верховной Рады, включить в повестку дня и отправить в Конституционный суд на экспертизу. Если экспертиза будет положительной, то вернуть в Верховную Раду и 300 голосов необходимо для того, чтобы приняли эти изменения в Конституцию,

– сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Политически очень важно, чтобы эта процедура началась. Тогда на весь мир будет сказано, что Украина на самом деле хочет решить проблемы коренного крымскотатарского народа в Украине", – добавил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.