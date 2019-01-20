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      У Криму святкують річницю референдуму за відновлення автономії півострова

      986 Читать новость на русском
      Крим – це Україна
      Крим – це Україна / Фото з відкритих джерел

      У 1991 році в результаті референдуму Кримський півострів отримав статус територіальної автономії України.

      Кримські татари цю дату не відзначають, бо у 1991 році бойкотували волевиявлення.

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      Тоді вони вимагали національну автономію. Якби це сталося, то анексія півострова була б просто неможливою. Адже, росіяни не мали б права називатися корінним народом Криму.

      На законодавчому рівні ними були б тільки кримські татари. Ще два роки тому в Україні взялися виправляти ситуацію. І навіть створили для цього Конституційну комісію. Наразі розробили текст змін до основного закону.

      Тепер необхідно внести до відповідного комітету Верховної Ради, включити до порядку денного і потім передати в Конституційний суд на експертизу. Якщо експертиза буде позитивною, то повернути до Верховної Ради і 300 голосів необхідно для того, щоб прийняли ці зміни в Конституцію, 
      – сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

      "Політично дуже важливо, щоб ця процедура почалася. Тоді на весь світ буде сказано, що Україна насправді хоче розв'язати проблеми корінного кримськотатарського народу в Україні", – додав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. 

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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