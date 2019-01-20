У Криму святкують річницю референдуму за відновлення автономії півострова

У 1991 році в результаті референдуму Кримський півострів отримав статус територіальної автономії України.

Кримські татари цю дату не відзначають, бо у 1991 році бойкотували волевиявлення.

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Тоді вони вимагали національну автономію. Якби це сталося, то анексія півострова була б просто неможливою. Адже, росіяни не мали б права називатися корінним народом Криму.

На законодавчому рівні ними були б тільки кримські татари. Ще два роки тому в Україні взялися виправляти ситуацію. І навіть створили для цього Конституційну комісію. Наразі розробили текст змін до основного закону.

Тепер необхідно внести до відповідного комітету Верховної Ради, включити до порядку денного і потім передати в Конституційний суд на експертизу. Якщо експертиза буде позитивною, то повернути до Верховної Ради і 300 голосів необхідно для того, щоб прийняли ці зміни в Конституцію,

– сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

"Політично дуже важливо, щоб ця процедура почалася. Тоді на весь світ буде сказано, що Україна насправді хоче розв'язати проблеми корінного кримськотатарського народу в Україні", – додав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.