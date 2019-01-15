"Росія мститься": Чубаров розповів про наслідки для кримських адвокатів за захист українців

Росія мститься кримським адвокатам за захист українських громадян, яких переслідують в анексованому Криму. Відтак наслідків слід очікувати всім захисникам, які входять до "Кримської центральної колегії адвокатів".

Про це заявив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в ефірі Радіо Крим.Реалії".

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Так політик відреагував на намір міністерства юстиції Росії виключити зі складу "Кримської центральної колегії адвокатів" Еміля Курбедінова.

Чубаров наголошує, що Росія застосовує власне законодавство в окупованому Криму.

Якщо говорити про причини дій, які роблять неможливою діяльність Еміля Курбедінова в якості захисника політв'язнів українських громадян, то треба говорити про те, що Росія, як країна-окупант, мститься кожному з юристів, які в умовах окупації наважуються захищати українських громадян,

– сказав він.

Голова Меджлісу пояснив, що тут можуть бути значні наслідки не тільки для Еміля Курбендінова, а й для інших адвокатів, які входять в "Кримську центральну колегію адвокатів". Він додав, що таким чином Кремль намагатиметься здійснювати відкритий тиск на адвокатів.

"Як би вони мужньо себе не поводили, вони будуть обмежені у своїх діях", – пояснив Чубаров.

Нагадаємо, що 6 грудня в окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який, захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму". Цього ж дня ввечері адвоката почали судити. Захисника арештували на 5 діб.

У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.