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      В окупованому Криму затримали захисника прав кримських татар

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      У Криму затримали Еміля Курбедінова
      У Криму затримали Еміля Курбедінова / UAtv.ua

      В окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який зокрема захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму".

      Про це у своєму Facebook написав адвокат Едем Семедляєв.

      "Причина затримання – нібито пост у соціальних мережах. Але я думаю, що це все, як завжди, надумано. Я пов’язую це з тиском на адвокатів та правозахисників (у Криму)", – заявив Семедляєв.

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      Організація "Кримська солідарність" водночас повідомила, що Курбедінову закидають адміністративне правопорушення "Пропаганда чи публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій".

       

      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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