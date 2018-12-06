В окупованому Криму затримали захисника прав кримських татар

В окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який зокрема захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму".

Про це у своєму Facebook написав адвокат Едем Семедляєв.

"Причина затримання – нібито пост у соціальних мережах. Але я думаю, що це все, як завжди, надумано. Я пов’язую це з тиском на адвокатів та правозахисників (у Криму)", – заявив Семедляєв.

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Організація "Кримська солідарність" водночас повідомила, що Курбедінову закидають адміністративне правопорушення "Пропаганда чи публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій".