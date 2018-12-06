В оккупированном Крыму задержали защитника прав крымских татар
В оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который в частности защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму".
Об этом в своем Facebook написал адвокат Эдем Семедляев.
"Причина задержания – якобы пост в социальных сетях. Но я думаю, что это все, как всегда, надуманно. Я связываю это с давлением на адвокатов и правозащитников (в Крыму)", – заявил Семедляєв.
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Организация "Крымская солидарность" вместе с тем сообщила, что Курбединова обвиняют в административном правонарушении "Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций".
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