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      В оккупированном Крыму задержали защитника прав крымских татар

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      В Крыму задержали Эмиля Курбединова
      В Крыму задержали Эмиля Курбединова / UAtv.ua

      В оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который в частности защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму".

      Об этом в своем Facebook написал адвокат Эдем Семедляев.

      "Причина задержания – якобы пост в социальных сетях. Но я думаю, что это все, как всегда, надуманно. Я связываю это с давлением на адвокатов и правозащитников (в Крыму)", – заявил Семедляєв.

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      Организация "Крымская солидарность" вместе с тем сообщила, что Курбединова обвиняют в административном правонарушении "Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций".

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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