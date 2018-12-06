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      Затриманого зранку адвоката кримських татар судять за пост у Facebook

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      Затриманого зранку захисника прав кримських татар вже судять за пост у Facebook
      Затриманого зранку захисника прав кримських татар вже судять за пост у Facebook / rbc.ua

      У четвер, 6 грудня, затриманого адвоката кримських татар Еміля Курбедінова судять у Київському районному суді Сімферополя в анексованому Криму за пост у Facebook.

      Про це повідомила організація "Кримська солідарність" у себе на Facebook-сторінці.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що в окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який, захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму".

      Кубедінова захищають шестеро адвокатів: Едем Семедляєв, Айдер Азаматов, Маммет Мамбетов, Іслям Веліляєв, Рустем Кямілєв та Назім Шейхмамбетов.

      У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Кубедінова? Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Едема у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму арешт
      Джерело: 24 канал
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