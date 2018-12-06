Задержанного утром адвоката крымских татар судят за пост в Facebook

В четверг, 6 декабря, задержанного адвоката крымских татар Эмиля Курбединова судят в Киевском районном суде Симферополя в аннексированном Крыму за пост в Facebook.

Об этом сообщила организация "Крымская солидарность" у себя на Facebook-странице.

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Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который, защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму".

Курбединова защищают шестеро адвокатов: Эдем Семедляев, Айдер Азаматов, Маммет Мамбетов, Ислям Велиляев, Рустем Кямилев и Назим Шейхмамбетов.

В чем оккупационные власти обвиняют Эмиля Курбединова?Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Курбединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы.