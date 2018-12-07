Російська окупаційна влада арештувала захисника політв'язнів Курбедінова за пост у Facebook

В окупованому Криму підконтрольний Кремлю "суд" у Сімферополі арештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

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Раніше 24 канал повідомляв, що 6 грудня в окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який, захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму". Цього ж дня ввечері адвоката почали судити.

У п’ятницю, 7 грудня, Київський районний суд Сімферополя арештував адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.

Крім того, Курбедінов вважає, що його затримання відбувалося "з абсурдних підстав", він не визнає звинувачень в екстремізмі. Адвокат заявив, що справжньою причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Більше того, одним зі свідків у справі є співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який також брав участь у затриманні і тортурах кримськтатарського активіста Рената Параламова.

У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.