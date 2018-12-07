Оккупационная власть РФ арестовала защитника политзаключенных Курбединова за пост в Facebook

В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Ранее 24 канал сообщал, что 6 декабря в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который, защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму". В этот же день вечером адвоката начали судить.

В пятницу, 7 декабря, Киевский районный суд Симферополя арестовал адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Кроме того, Курбединов считает, что его задержание происходило "по абсурдным основаниям", он не признает обвинения в экстремизме. Адвокат заявил, что истинной причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы.

Более того, одним из свидетелей по делу является сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который также принимал участие в задержании и пытках крымскотатарского активиста Рената Параламова.

В чем оккупационная власть обвиняют Эмиля Курбединова? Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Курбединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017-го. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в нем исламской системы.