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В Крыму россияне задержали украинских рыбаков: в ГПСУ подтвердили этот факт

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В Крыму задержали украинских рыбаков
В Крыму задержали украинских рыбаков / Иллюстративное фото

В оккупированном Крыму на озере Сиваш российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков. Пока нет информации о местонахождении задержанных украинцев.

Об этом завил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина".

Слободян объяснил, что у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки и их отнесло на оккупированную территорию, где украинцы и были задержаны российскими пограничниками.

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В сложившейся ситуации российская сторона должна была сообщить Украине о том, что произошла авария. Однако подобного уведомления от РФ до сих пор нет,
– отметил представитель ГПСУ.

Отмечается, что информацию о том, что случилось, украинские пограничники передали в Министерство иностранных дел Украины.

В то же время в ФСБ России граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", их задержали в момент пришвартовывания к берегу Крыма.

К слову, похожая ситуация случилась с другими украинскими рыбаками, 4 мая. Тогда в акватории Черного моря на запад от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

В конце августа в России заявили, что готовы вернуть Украине рыбаков с судна "ЯМК-0041".

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Госпогранслужба ФСБ Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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