В Крыму школьников заставляют рисовать плакаты к выборам президента России: фотодоказательство

В одной из школ Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ. Рисунок для конкурса учащимся нужно принести в школу к 13 марта.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook со ссылкой на два независимых источника в разных классах этой школы.

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Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я – в выборах участвует вся семья",

– фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

Также, сообщается, что детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

"В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ", – говорят правозащитники.

Крымская правозащитная группа просит всех, кто будет фиксировать принуждение крымчан к участию в выборах президента РФ или вовлечение школьников в политическую агитацию, сообщать правозащитникам Группы.