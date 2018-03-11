У Криму школярів змушують малювати плакати до виборів президента Росії: фотодоказ
В одній зі шкіл Криму дітей примушують малювати плакати до виборів президента РФ. Малюнок для конкурсу учням потрібно принести в школу до 13 березня.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook із посиланням на два незалежні джерела у різних класах цієї школи.
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Принести до 13.03 плакат на конкурс малюнків" Мама, тато, я – у виборах бере участь вся сім'я,
– фотографії таких записів в щоденниках дітей надало Кримській правозахисній групі джерело в одній з кримських шкіл.
Також, повідомляється, що дітям запропонували привести своїх батьків на вибори і сфотографуватися на тлі таких дитячих малюнків.
"У цій школі 18 березня перебуватиме виборча дільниця, на якій пройдуть нелегітимні вибори президента РФ", – кажуть правозахисники.
Кримська правозахисна група просить усіх, хто фіксуватиме примус кримчан до участі у виборах президента РФ або залучення школярів в політичну агітацію, повідомляти правозахисників Групи.
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