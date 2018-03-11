За неявку на вибори президента Росії студентам погрожують виселенням з гуртожитків: фотодоказ
У російському Оренбурзі на студентів тиснуть з метою змусити їх прийти і проголосувати на виборах президента РФ, що відбудеться вже 18 березня. Так, за неявку студентам погрожують виселенням із гуртожитків.
Про це у Twitter повідомив користувач Michael Avrinsky.
Зазначимо, що користувач також опублікував відповідне оголошення, в якому наголошується, що подальше проживання студентів у гуртожитку залежить від їх явки на вибори.
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Російській молоді також наполегливо рекомендується запланувати всі свої справи таким чином, щоб у них був час з'явитися на вибори і проголосувати.
Джерело: 24 Канал
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