За неявку на вибори президента Росії студентам погрожують виселенням з гуртожитків: фотодоказ

У російському Оренбурзі на студентів тиснуть з метою змусити їх прийти і проголосувати на виборах президента РФ, що відбудеться вже 18 березня. Так, за неявку студентам погрожують виселенням із гуртожитків.

Про це у Twitter повідомив користувач Michael Avrinsky.

Зазначимо, що користувач також опублікував відповідне оголошення, в якому наголошується, що подальше проживання студентів у гуртожитку залежить від їх явки на вибори.

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Російській молоді також наполегливо рекомендується запланувати всі свої справи таким чином, щоб у них був час з'явитися на вибори і проголосувати.