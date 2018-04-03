В Крыму сильно избили украинца за сине-желтые цвета на авто: видео

В оккупированном Крыму неизвестные до крови и синяков избили жителя Ялты Игоря Криничного за размещенную на его автомобиле символику в сине-желтых цветах.

Об этом в Facebook сообщила активистка Илона Карасян.

"Плевки, побои только за то, что не скрывал свою национальную принадлежность, невозможность получить в полной мере медицинскую помощь. Что дальше? Нашивать на одежду особые знаки, чтобы отличать от людей других национальностей?", – говорится в сообщении активистки.

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В свою очередь пострадавший Криничный рассказал, что мужчина, который его избил, плевал на его автомобиль и обзывал "укропом и фашистом".

После инцидента избитый мужчина обратился с побоями в местную больницу. Однако через три дня Криничного выгнали из медучреждения, поскольку у него не было российского паспорта.

"Три дня в больнице пролежал и выгнали. Без российского паспорта в больнице лежать нельзя – не лечат", – сказал пострадавший мужчина.