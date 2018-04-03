У Криму сильно побили українця через синьо-жовті кольори на авто: відео

В окупованому Криму невідомі до крові та синців побили жителя Ялти Ігоря Криничного через розміщену на його автомобілі символіку у синьо-жовтих кольорах.

Про це в Facebook повідомила активістка Ілона Карасян.

"Плювки, побої тільки за те, що не приховував свою національну приналежність, неможливість отримати повною мірою медичну допомогу. Що далі? Нашивати на одяг особливі знаки, щоб відрізняти від людей інших національностей?", – мовиться у повідомленні активістки.

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У свою чергу постраждалий Криничний розповів, що чоловік, який побив його, плював на його автомобіль і обзивав "укропом та фашистом".

Після інциденту побитий чоловік звернувся з побоями до місцевої лікарні. Проте через три дні Криничного вигнали з медустанови, оскільки у нього не було російського паспорта.

"Три дні в лікарні пролежав і вигнали. Без російського паспорта в лікарні лежати не можна – не лікують", – сказав постраждалий чоловік.