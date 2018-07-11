В Крыму умер внук Брежнева

В Крыму скончался один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей. Ему было 57 лет.

Об этом сообщил его друг Сергей Менделеев.

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"Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито. Для меня было честью", – написал он.

Покойный занимался политической деятельностью с 1998 года. Неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму РФ.