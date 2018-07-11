У Криму помер онук Брежнєва

У Криму помер один з онуків генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Андрій. Йому було 57 років.

Про це повідомив його друг Сергій Менделєєв.

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"Страшна новина з Криму – пішов мій друг і товариш Андрій Брежнєв. Було стільки планів, стільки всього пережито. Для мене було честю", - написав він.

Покійний займався політичною діяльністю з 1998 року. Неодноразово висувався в якості кандидата в Держдуму РФ.