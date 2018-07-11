У Криму помер онук Брежнєва
У Криму помер один з онуків генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Андрій. Йому було 57 років.
Про це повідомив його друг Сергій Менделєєв.
Читайте також: Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
"Страшна новина з Криму – пішов мій друг і товариш Андрій Брежнєв. Було стільки планів, стільки всього пережито. Для мене було честю", - написав він.
Покійний займався політичною діяльністю з 1998 року. Неодноразово висувався в якості кандидата в Держдуму РФ.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів11 січня , 12:12
Рада обрала аудитора НАБУ7 червня , 13:54
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"9 липня , 11:01
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику9 липня , 13:00