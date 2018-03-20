В Крыму в горах обнаружили тайник оружия

В Крыму в ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В ходе осмотра места происшествия изъяты: карабин с оптическим установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка "ТОЗ-8", охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов различного калибра, а также составные части к оружию,

— сообщают правоохранительные службы.

Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.

Местные правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения тайника и причастности оружия к ранее совершенным преступлениям.