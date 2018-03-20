У Криму у горах виявили сховок зброї

У Криму в ущелині гори Ай-Петрі поблизу села Соколине Бахчисарайського району виявлено сховок із зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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В ході огляду місця події вилучено: карабін з оптичною установкою і приладом безшумної стрільби, гвинтівку "ТОЗ-8", мисливську рушницю 16 калібру, обріз мисливської зброї 16 калібру, 448 патронів різного калібру, а також складові частини до зброї,

– повідомляють правоохоронні служби.

Крім того, в окремій металевій ємності оперативники виявили мисливський порох і навчально-тренувальну гранату Ф-1.

Місцеві правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення походження схрону і причетності зброї до раніше скоєних злочинів.